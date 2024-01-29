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Общество 29 января 2024 11:05

В Казани временно ограничат проезд по ул.Жуковского

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В Казани временно ограничат проезд по ул.Жуковского
Фото: https://t.me/avp_kazan

Сегодня с 12.00 в Казани ограничат проезд по улице Жуковского, сообщили телеграм-канале администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Сначала будет перекрыт участок от ул.Большой Красной до Карла Маркса, а затем от ул.Карла Маркса до Горького.
Ограничение вводится на время работ по вывозу снега и расширения дорог.

«Отрабатывать будем совместно с ГИБДД, убедительная просьба переставить автомобили», — говорится в сообщении.

В администрации призвали водителей заранее планировать свой маршрут.

#ограничение движения #уборка снега
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