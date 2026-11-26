В Казани с 27 ноября по 9 декабря 2026 года частично ограничат движение по автомобильной дороге на улице Сибгата Хакима. Это следует из распоряжения заместителя руководителя Исполкома города.

Ограничение затронет участок от здания № 17 по улице Сибгата Хакима до здания № 42 по улице Чистопольская. Причина – установка ограждения при строительстве временного проезда на строительную площадку многофункционального комплекса вдоль береговой линии реки Казанки.