В Казани временно ограничат движение по улице Крутовская

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В Приволжском районе столицы Татарстана на время ограничат движение транспорта по улице Крутовская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Причиной временных неудобств станет проведение работ по ответвлению газопровода, уточнили в городской администрации.

По информации Комитета внешнего благоустройства Казани, перекрытие будет осуществляться в два этапа. Сначала, с 6 по 23 марта, проезжая часть окажется частично закрыта около зданий №26ж и №26и, а также напротив дома №26а корп. 2 по улице Тихорецкая.

Позднее, с 24 марта по 9 апреля, проезжая часть будет частично закрыта у здания №19 корп. 2 по улице Тихорецкая.