В Казани временно ограничат движение по улице Чистопольской и проспекту Амирхана
В столице Татарстана на время ограничат движение по улице Чистопольская и проспекту Фатиха Амирхана. Об этом сообщает Комитет по транспорту Казани.
С 10 по 29 декабря окажется полностью закрыта парковка около дома №28 по улице Чистопольская.
Кроме того, с 10 по 31 декабря полностью перекроют тротуар на Чистопольской у дома №30.
С 10 декабря по 28 апреля следующего, 2026 года будет частично закрыта парковка у здания №3б по проспекту Фатиха Амирхана (это парковка ТЦ «Леман Про»).
Перекрытия связаны с проведением работ по реконструкции трассы хозяйственно-бытовой канализации, уточнили в городском Комитете по транспорту.
Карты: t.me/transportkazan.