В Казани временно ограничат движение по улице Чистопольской и проспекту Амирхана

В столице Татарстана на время ограничат движение по улице Чистопольская и проспекту Фатиха Амирхана. Об этом сообщает Комитет по транспорту Казани.

С 10 по 29 декабря окажется полностью закрыта парковка около дома №28 по улице Чистопольская.

Кроме того, с 10 по 31 декабря полностью перекроют тротуар на Чистопольской у дома №30.

С 10 декабря по 28 апреля следующего, 2026 года будет частично закрыта парковка у здания №3б по проспекту Фатиха Амирхана (это парковка ТЦ «Леман Про»).

Перекрытия связаны с проведением работ по реконструкции трассы хозяйственно-бытовой канализации, уточнили в городском Комитете по транспорту.

