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Транспорт
1 июня 2022  20:29

В Казани временно ограничат движение по улицам Адоратского и Чуйкова

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В Казани в июне частично перекроют для движения автомобилей улицы Адоратского и Чуйкова. Причина временных неудобств — на участках ведется строительство кабельной канализации. Распоряжение подписано в городском исполкоме. 

Так, с завтрашнего дня и до 18 июня ограничительный режим будет действовать около домов №27, 38а, 38б по улице Адоратского и дома №56 по Чуйкова.

С 19 по 24-е число для движения будет недоступен перекресток улиц Адоратского и Чуйкова, участок возле дома №69/1 по улице Чуйкова.

С 25 по 29 июня ограничение будет действовать возле домов №73 и 75 по Чуйкова, передает пресс-служба мэрии.

#ограничение движения
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