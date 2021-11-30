В Казани временно ограничат движение по проспекту Альберта Камалеева

В Казани на время ограничат движение машин и пешеходов по одному из участков на проспекте Альберта Камалеева. Об этом со ссылкой на соответствующий документ, подписанный в исполкоме города, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение окажется перекрыто с 1 декабря этого года вплоть до 31 июля 2022-го. Ограничение затронет участок проспекта от дома №30 до дома №34.

«На участке ведется строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации для жилого комплекса», — уточняют власти столицы Татарстана.