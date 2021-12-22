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Ру Тат
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Казань
22 декабря 2021  20:11

Движение на участке улицы Хусаина Мавлютова в Казани временно ограничат

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С 24 декабря в Казани ограничат движение транспорта и пешеходов на участке автомобильной дороги по улице Хусаина Мавлютова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на соответствующий документ, подписанный в исполкоме города.

До 30 июля будет закрыта также для движения ул.Хусаина Мавлютова возле городской клинической больницы № 18. Временные неудобства связаны со строительством подземного пешеходного перехода через эту улицу.

#ограничение движения
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