В Казани временно ограничат движение на нескольких участках Оренбургского тракта

В Казани ограничат движение на нескольких участках Оренбургского тракта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в своем телеграм-канале.

Так, с 8 по 16 апреля перекроют местный проезд возле здания № 138а — второй корпус Республиканской клинической больницы. С 17 апреля и по 29 июля для движения будет недоступен участок возле парковочной зоны больницы, напротив домов № 138 корпус 2 и № 138 корпус 9.

Временные неудобства связаны с работами на сетях газопровода.