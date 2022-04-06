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Транспорт
6 апреля 2022  18:13

В Казани временно ограничат движение на нескольких участках Оренбургского тракта

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В Казани ограничат движение на нескольких участках Оренбургского тракта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в своем телеграм-канале.

Так, с 8 по 16 апреля перекроют местный проезд возле здания № 138а — второй корпус Республиканской клинической больницы. С 17 апреля и по 29 июля для движения будет недоступен участок возле парковочной зоны больницы, напротив домов № 138 корпус 2 и № 138 корпус 9.

Временные неудобства связаны с работами на сетях газопровода.

#ограничение движения
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