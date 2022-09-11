В Казани временно ограничат движение на некоторых участках улицы Южно-Промышленная

В Казани в несколько этапов будет перекрыто движение по улице Южно-Промышленной. Временные трудности связаны со строительством сетей напорной канализации с насосной станцией для территории проекта планировки «Березовая роща» и микрорайона М-14 Приволжского района, сообщает Комитет внешнего благоустройства горисполкома.

Так, с 14 сентября и до 20 октября будет недоступен для автомобилистов участок возле домов № 1б и № 5 по Южно-Промышленной.

С этого же числа и до 3 ноября ограничения будут действовать возле дома № 3 к1.

С 21 октября и до 3 ноября частично перекроют проезжую часть возле дома № 8а.