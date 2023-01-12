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Транспорт
12 января 2023  19:06

В Казани временно меняется схема движения трамваев по маршруту №1

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В столице Татарстана временно меняется схема движения трамваев по маршруту №1. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Причиной временных неудобств стало повреждение контактной сети на улице Татарстана. Маршрут следования трамвайных вагонов меняется на участке от улицы Габдуллы Тукая в направлении улицы Карима Тинчурина.

Теперь трамваи идут до улицы Саид-Галеева с последующим разворотом в направлении от поселка Караваево.

#МУП Метроэлектротранс #Трамваи
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