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Новости Татарстана и Казани
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В Казани временно изменят график движения троллейбуса №1
Начиная с завтрашнего дня, 2 ноября, в столице Татарстана будет временно изменен график движения троллейбусного маршрута №1. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.
Причиной временных неудобств станут ремонтные работы, которые будут проводить специалисты энергохозяйства предприятия на пересечении улиц Болотникова и Кулахметова.
Первые рейсы по маршруту №1 будут следовать по такому пути: депо — улица Декабристов — улица Восстания — улица Кулахметова — улица Болотникова с поворотом налево — далее по маршруту.
Все следующие рейсы будут выполняться по стандартному маршруту (с заездом на Горьковское шоссе).
Изменения будут действовать до окончания работ. В связи с этим в МУП посоветовали пассажирам заранее планировать свой маршрут.
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