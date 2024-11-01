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Общество 1 ноября 2024 15:29

В Казани временно изменят график движения троллейбуса №1

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В Казани временно изменят график движения троллейбуса №1
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Начиная с завтрашнего дня, 2 ноября, в столице Татарстана будет временно изменен график движения троллейбусного маршрута №1. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

Причиной временных неудобств станут ремонтные работы, которые будут проводить специалисты энергохозяйства предприятия на пересечении улиц Болотникова и Кулахметова.

Первые рейсы по маршруту №1 будут следовать по такому пути: депо — улица Декабристов — улица Восстания — улица Кулахметова — улица Болотникова с поворотом налево — далее по маршруту.

Все следующие рейсы будут выполняться по стандартному маршруту (с заездом на Горьковское шоссе).

Изменения будут действовать до окончания работ. В связи с этим в МУП посоветовали пассажирам заранее планировать свой маршрут.

#Троллейбусы #изменение маршрута
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