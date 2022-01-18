В Казани будет ограничено движение транспорта и пешеходов по Оренбургскому проезду

До конца января в Казани ограничат движение по автомобильной дороге на Оренбургском проезде для транспорта и пешеходов. Соответствующий документ подписан в Исполкоме города, сообщает пресс-служба мэрии города.

«С 19 по 28 января движение будет ограничено на Оренбургском проезде в районе домов №128а, №128б и №128 к.1 по Оренбургскому тракту», — сказано в сообщении.

Ограничения движения связаны со строительством сетей водоснабжения.