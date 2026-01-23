В Казани врачи спасли девушку с муковисцидозом, которая сама пыталась вылечить лихорадку

Фото: t.me/tatmedicina

В Казани фельдшеры скорой помощи спасли 18-летнюю девушку. Самолечение чуть не стоило ей жизни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Бригада скорой помощи выехала на вызов к пациентке с высокой температурой. На месте медики обнаружили девушку в критическом состоянии. Она не дышала, была без сознания и не подавала признаков жизни.

Как выяснилось, пациентка с диагнозом муковисцидоз в течение недели лечила лихорадку самостоятельно, без обращения к врачу, что привело к резкому ухудшению состояния. Благодаря слаженным и профессиональным действиям фельдшерской бригады – проведению неотложных реанимационных мероприятий – девушку удалось спасти. Она была госпитализирована.