В Казани врачи РКБ вытащили кусок моркови из бронхов женщины

Специалисты республиканской клинической больницы Татарстана помогли 48-летней женщине, которая во время готовки вдохнула кусочек моркови, сообщили в пресс-службе клиники.

Женщина рассказала врачам, что днем, когда готовила еду, решила съесть кусочек моркови, но случайно вдохнула его. Помочь себе самостоятельно женщина не смогла, поэтому обратилась в приемный покой Горбольницы №7.

Во время КТ органов грудной клетки в правом главном бронхе врачи обнаружили тот самый кусочек моркови размером сантиметр на полсантиметра. Команда седьмой больницы проконсультировалась с дежурным торакальным хирургом РКБ, после чего бригадой «скорой» пациентку доставили к коллегам.

«Женщину госпитализировали на два дня в торакальное отделение больницы. Врачи без операции, эндоскопически вытащили инородное тело и в удовлетворительном состоянии выписали пациентку домой», – объяснили в пресс-службе РКБ.