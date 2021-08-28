В Казани врачи спасли ребенка, у которого в голове застрял гвоздь

В Детской республиканской клинической больнице спасли ребенка, который поступил в приемное отделение с гвоздем в голове. Как сообщается в Instagram медучреждения, сейчас с маленьким пациентом все в порядке.

Родители ребенка рассказали, что тот упал с металлической рейки, на которой сидел в магазине. Результат падения — проникающее ранение в левой теменной доле, констатировали врачи.

«Выглядит жутко, но сразу скажем, что с маленьким пациентом все хорошо. Конечно, когда ребенок поступил в приемное отделение ДРКБ, картина была не из приятных. Из головы торчала металлическая шапка гвоздя», — рассказали в больнице.

Однако благодаря действиям лаборантов, врачей КТ- и МРТ-служб, а также других сотрудников больницы пациенту удалось быстро помочь. К тому же гвоздь вошел неглубоко, и большого вреда здоровью ребенка удалось избежать.

В заключение специалисты ДРКБ напомнили о важности предотвращения детского травматизма