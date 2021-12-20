В Казани впервые запустят новогодний экскурсионный маршрут «Парковый рейс»

5 января в Казани впервые запустят новогодний экскурсионный маршрут на автобусе — «дедморобусе» «Парковый рейс». Автобус проедет по городу, делая остановки на бульваре «Ак чәчәкләр», «Черное озеро», Лядской сад и Горкинско-Ометьевский лес. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор Дирекции парков и скверов Роберт Гарипов.

«Это первый экскурсионный маршрут на автобусе, чтобы познакомить жителей города и туристов с новогодним оформлением, подарить новый интересный опыт и праздничное настроение. Автобус проедет по городу, делая остановки в четырех общественных пространствах — бульваре „Ак чәчәкләр“», «Черное озеро», Лядской сад, Горьковско-Ометьевский лес», — отметил докладчик.

Участников ждет экскурсия, музыка, подарки и угощения. Регистрация будет открыта за несколько дней до события на страницах Дирекции парков и скверов в социальных сетях.

На озере Лебяжьем в этот же день состоится семейный лыжный турнир, а в Горкинско-Ометьевском лесу — татарский молодежный концерт.

«Традиционный концерт в Горкинско-Ометьевском лесу пройдёт в новом формате. Его гостями которого станут локальные артисты из татарского музыкального инди-лейбла Yummy Music: группы „Оммаж“ и Noor, музыкантами Ильгизом Шайхразиевым, Fauzia и Said Olur», — отметил докладчик.

Помимо этого, в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет серия камерных концертов с атмосферой домашнего праздника, где прозвучат песни в акустическом исполнении. «Всего запланировано три квартирника с участием известных казанских музыкантов. Программу откроет выступление группы Juna, которая состоится 26 декабря», — отметил Роберт Гарипов. Следующие квартирники пройдут 7 и 15 января. Их имена будут анонсированы позднее.