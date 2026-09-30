В Казани впервые выступит Национальный оркестр Ирана

Сегодня, 30 сентября, на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля состоится концерт Национального оркестра Ирана. Событие станет центральным аккордом открытия Дней культуры Ирана в Татарстане. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщил заместитель главы Организации по культуре и исламским связям ИРИ Хоссейн Дивсалар.

Мероприятие пройдет в рамках культурных дней Ирана, проходящих в Казани с 30 сентября по 1 октября. В состав делегации, прибывшей в Казань, вошли 60 музыкантов, исполняющих произведения традиционной и современной персидской классики с использованием аутентичных восточных инструментов.

По словам Хоссейна Дивсалара, ранее оркестр с триумфом выступил на Исторической сцене Большого театра в Москве.

«Коллектив, основанный в 1998 году выдающимся композитором и дирижером Фархадом Фахреддини, считается настоящей жемчужиной музыкального искусства Ирана. Впервые в истории 60 музыкантов нашего Национального оркестра представляют сольную программу в Казани. Музыка – это уникальный язык, который не требует перевода. В прошлом году в Тегеране мы с большим теплом принимали российских артистов, а сегодня наш оркестр дарит свое искусство жителям Татарстана. Это ответный визит дружбы, подкрепленный глубоким взаимным уважением наших стран», – отметил спикер.