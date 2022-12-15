В Казани впервые выберут молодежных лидеров стран ОИС по семи номинациям

Дильбар Садыкова

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня в Казани впервые состоится церемония вручения премии «Молодые лидеры стран ОИС». Победителей выберут по семи номинациям: фотограф года, молодой медиа-инфлюенсер года, молодой социальный предприниматель года, молодой исследователь года, проект по публичной дипломатии года, молодой этноспортсмен года и молодой посол исламской культуры и искусства года. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила руководитель исполнительной дирекции «Казань – молодежная столица ОИС – 2022» Дильбар Садыкова.

«Мы впервые проведем международную премию "Молодые лидеры стран ОИС". Для участия в финале в Казань приехали представители более чем 30 стран, среди которых ответственных за реализацию молодежной политики в своих государствах», – добавила она

Садыкова подчеркнула, что список победителей уже известен, но отказалась называть их, лишь раскрыв, что среди них есть представители России.

Напомним, в этом году Казань была выбрана Молодежной столицей ОИС. Это первый случай, когда такого статуса удостаивается город, не входящий в государство – член организации. Россия выступает только наблюдателем.