«Плазма нужна ежедневно»: В Казани Красный крест и «Росплазма» провели акцию для доноров

Сегодня на базе Казанского филиала «Росплазма» добровольно, в сдаче плазмы поучаствовало больше ста казанцев. Совместная акция Татарстанского регионального отделения организации «Российский Красный Крест» и Казанского филиала «Росплазма» прошла впервые.

Как рассказали сегодня эксперты, подготовиться к предстоящей сдаче плазмы нужно заранее. За несколько дней до процедуры необходимо отказаться от жирной, жареной пищи, а также от кисломолочных продуктов. Например, даже такой полезный овощ, как свекла, запрещен, ведь он может окрасить плазму. Идеальный завтрак накануне сдачи – это сушки либо печенье с крепким сладким чаем или кофе.

«Я хочу, чтобы люди больше узнали про культуру донорства. Донорство – это всегда спасение чьей-то жизни. Я и сама сдаю плазму и кровь, это полезно для здоровья как своего, так и окружающих», – поделилась студентка КГМУ, активный участник организации «Волонтеры-медики» Дина Ахмадеева.



Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Утро донора начинается с того, что он приходит в центр с паспортом, где его проверяют по медицинской базе и просят заполнить небольшую анкету. Далее измеряется его рост, вес и давление. Однако, стать донором сможет не каждый. К примеру, его вес обязательно должен быть больше 50 килограмм, это строгое правило, установленное специалистами.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

После первых обследований будущему донору предстоит сдать анализ крови. Если он покажет, что донор, к примеру, нарушил необходимую диету, то врач дает ему отвод. Если таких отводов наберется несколько, то несостоявшегося донора могут внести в общероссийскую медицинскую базу «Аист» с запретом на дальнейшую сдачу крови или ее компонентов.

Заведующая Казанским плазмоцентром «Росплазма» Асия Хусаинова рассказала, что каждый контейнер с плазмой проходит тщательную подготовку: проводится комплексный анализ на гепатит В, С, а также на сифилис и ВИЧ. Если донор сдал плазму сегодня, то на завод для производства лекарств ее отправят только через 4 месяца.

Процедура заборы плазмы из крови донора тоже заслуживает отдельного внимания. С помощью спецехники кровь вначале наполняет контейнер, после чего ее помещают в центрифугу, где из нее будет выделена плазма плазма. «Обезплазменную» кровь обратно вливают донору. Процедура забора плазмы составляет около 50 минут. Стоит отметить, что такая процедура переносится организмом легче чем обычная сдача крови, и вновь стать донором можно будет уже через 2 недели.

«Я сдаю кровь уже 13 лет, сейчас решила сдавать плазму. Раньше у меня были проблемы со здоровьем, повышенное давление, когда стала посещать процедуру на регулярной основе, все нормализовалось. Мы сюда приходим с двоюродной сестрой», – делится впечатлениями почетный донор. Татьяна Идрисова.

Плазма нужна для производства необходимых отечественных препаратов, которые помогают пациентам с иммунодефицитом или тяжелыми инфекциями.

«Мы получим препарат из плазмы донора, который ее сдал сегодня, только через полтора года. Препараты из плазмы необходимы каждый день. Важно об этом помнить, поэтому мы ждем всех желающих», – подчеркнула Асия Хусаинова.

