В Казани впервые состоится федеральный форум для будущих родителей

28 сентября в театре Тинчурина в Казани впервые состоится форум «Рея» для будущих родителей. Мероприятие пройдет при поддержке ДУМ РТ, Минздрава РТ и Минмолодежи РТ.

«Форум "Рея" – федеральный социальный проект, который проходит в разных городах России. Его цель – показать парам, которые мечтают о ребенке, короткий путь к родительству», – говорится в анонсе.

Мероприятие проводится в рамках Года семьи и соответствуют целям и задачам национальных проектов «Культура» и «Демография». Участие в форуме бесплатное – по предварительной регистрации по ссылке.

Отмечается, что идея форума «Рея» полностью соответствует государственной политике по улучшению демографии в РФ.

«Этому вопросу уделяется много внимания, как на федеральном, так и на региональном уровне. Одно из ключевых направлений этой работы – повышение информированности будущих родителей о том, как планировать беременность, сохранять здоровье, использовать современные достижения медицины такие, как ЭКО. Поэтому мы приветствуем проведение таких проектов, которые вносят важный вклад в решение демографических задач», – отмечают в Минздраве РТ.