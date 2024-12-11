В Казани впервые прозвучит «Восточная рапсодия» с участием народного артиста РФ Князева

В среду, 11 декабря, на IX «Абязов-фестивале» пройдет премьера – впервые в Казани прозвучит «Восточная рапсодия». Это литературно-музыкальная композиция на стихи татарских поэтов Габдуллы Тукая, Мажита Гафури, Закира Рамиева (Дардмэнда), Сагита Рамиева, Гали Чокрыя, Мусы Джалиля и других в переводах на русский язык.

Сценарий программы написал московский драматург Константин Рубинский. Музыканты и артисты расскажут слушателю историю татарского народа от древних булгар до наших дней в невероятно красивом формате.

В сопровождении оркестра на сцену выйдет народный артист России, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев.

«Ранее мы представили программу в других городах России и получили множество теплых отзывов и слов благодарности от публики. Уверены, «Восточная рапсодия» станет выдающимся событием в культурной жизни Татарстана», – отметил художественный руководитель фестиваля и оркестра La Primavera Рустем Абязов.

IX «Абязов-фестиваль» продлится до 13 декабря. Завершит его программу еще одна премьера – спектакль «Метель», ставший совместным проектом с театром «Сдвиг».

«Абязов-фестиваль» проводится раз в два года и знакомит слушателей с интересными экспериментами в области синтеза музыки и иных искусств.