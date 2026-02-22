news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 22 февраля 2026 14:22

В Казани впервые проходит благотворительный матч между ветеранами РТ и участниками СВО

Читайте нас в
Телеграм
В Казани впервые проходит благотворительный матч между ветеранами РТ и участниками СВО
Фото: Екатерина Маркс / «Татар-информ»

Впервые в столице Татарстана проходит благотворительный гала-матч «Герои Татарстана» в рамках программы «Спорт России», одной из главных задач которой является реабилитация ветеранов боевых действий.

Замминистра спорта Ильдар Садриев отметил важность данного события для республики.

«Работая с военнослужащими и ветеранами боевых действий, участниками СВО, мы видим большой спрос именно на занятия спортом. Физическая активность, командный дух, спортивный азарт помогает ребятам после возвращения с линии фронта снова почувствовать вкус к жизни. Гала-матч «Герои Татарстана» проводится в рамках Государственной программы «Спорт России», одна из главных задач которой именно реабилитация ветеранов боевых действий. Мы поддерживаем такой подход и стараемся вовлечь как можно больше наших Защитников в спортивное движение» - приводит слова Садриева корреспондент «Татар-информа».

Кроме того, в рамках мероприятия организована торжественная церемония открытия с выступлением Камерного хора Республики Татарстан, концертная программа с участием Рустема Жига и коллектива «Жены СВО». Также в холле Дворца спорта представлена детская зона с аниматорами и аквагримом, полевая кухня и розыгрыш подарков.

Благотворительный гала-матч «Герои Татарстана» проходит в Казани во «Дворце спорта». Вход свободный.

#СВО #благотворительный матч
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Депутат Госдумы Анатолий Иванов назначил участника СВО своим помощником

Депутат Госдумы Анатолий Иванов назначил участника СВО своим помощником

21 февраля 2026
Минниханов назвал Бугульминский район одним из промышленных центров Татарстана

Минниханов назвал Бугульминский район одним из промышленных центров Татарстана

21 февраля 2026