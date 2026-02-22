В Казани впервые проходит благотворительный матч между ветеранами РТ и участниками СВО

Фото: Екатерина Маркс / «Татар-информ»

Впервые в столице Татарстана проходит благотворительный гала-матч «Герои Татарстана» в рамках программы «Спорт России», одной из главных задач которой является реабилитация ветеранов боевых действий.

Замминистра спорта Ильдар Садриев отметил важность данного события для республики.

«Работая с военнослужащими и ветеранами боевых действий, участниками СВО, мы видим большой спрос именно на занятия спортом. Физическая активность, командный дух, спортивный азарт помогает ребятам после возвращения с линии фронта снова почувствовать вкус к жизни. Гала-матч «Герои Татарстана» проводится в рамках Государственной программы «Спорт России», одна из главных задач которой именно реабилитация ветеранов боевых действий. Мы поддерживаем такой подход и стараемся вовлечь как можно больше наших Защитников в спортивное движение» - приводит слова Садриева корреспондент «Татар-информа».

Кроме того, в рамках мероприятия организована торжественная церемония открытия с выступлением Камерного хора Республики Татарстан, концертная программа с участием Рустема Жига и коллектива «Жены СВО». Также в холле Дворца спорта представлена детская зона с аниматорами и аквагримом, полевая кухня и розыгрыш подарков.

Благотворительный гала-матч «Герои Татарстана» проходит в Казани во «Дворце спорта». Вход свободный.