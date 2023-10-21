В Казани впервые прошёл спортивный турнир среди отцов и сыновей «Папа+Я»

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В Казани, в спортивном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, сегодня впервые прошёл Республиканский спортивный чемпионат для отцов и детей «Папа+Я». В соревнованиях приняли участие более 200 семей из семи районов города и со всех муниципалитетов Татарстана.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Роль отца в жизни семьи очень велика и значима. Именно на этом примере формируются взгляды, какая должна быть семья, какие должны быть в ней взаимоотношения. Всю неделю мы отмечаем особенный праздник — День отца. Надеемся, что турнир станет ежегодным и мы расширим географию проекта», — рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Юлия Абдреева.

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Татьяна Ларионова выразила гордость за республику, которая первая из всех регионов страны начала проводить подобные спортивные мероприятия между отцами и сыновьями.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Она также отметила особую значимость роли мужчин в воспитании детей, создании крепкой и счастливой семьи. Чемпионат способствует популяризации семейных ценностей и укреплению института семьи.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Сегодня собрались победители, которые прошли отборочные туры в муниципальных образованиях Татарстана. Папы — это самое важное в жизни ребёнка, они защитники своих детей и жён. Я желаю всем победы, пусть каждый проявит свои наилучшие творческие и спортивные качества», — сказала она.

Участники проходили трассу из семи этапов. На каждом испытании конечный результат зависит от слаженной работы отца и сына. Семьи состязались друг с другом в спортивных эстафетах, где показывали свою силу, ловкость и выносливость.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Представителям сильного пола предстояло запустить бумажные самолетики, сыграть в баскетбол, попасть футбольным мячом в кольцо, забить гвоздь, а также выполнить творческое задание — записать социальный видеоролик.

Отметим, чемпионат организован Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ совместно с РОО РТ «Союз отцов» при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.