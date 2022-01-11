В Казани впервые прошли зимние соревнования по скандинавской ходьбе «Казанский скороход»

В казанском Горкинско-Ометьевском лесу в последний день новогодних праздников прошло первое зимнее соревнование по северной или скандинавской ходьбе «Казанский скороход 2022». Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Организовали мероприятие Комитет физической культуры и спорта Казани совместно с Федерацией северной ходьбы республики при участии Администрации парков и скверов города.

Фото: Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Пройти дистанцию в один, три или пять километров могли все желающие старше 15 лет. Участники, занявшие первые три призовых в каждой возрастной категории, были награждены грамотами и медалями. А каждому участнику, преодолевшему выбранную дистанцию до конца, также вручили призы.

«Соревнование по северной ходьбе «Казанский скороход 2022» было проведено с целью пропаганды ЗОЖ и приобщения населения к активным занятиям физкультурой и спортом, развития массового спорта, выявления сильнейших спортсменов по возрастным категориям, повышения спортивного мастерства спортсменов, занимающихся северной ходьбой, а также развития дружеских связей между клубами любителей северной ходьбы Казани, Татарстана и регионов России», – отметили в пресс-службе центра общественного здоровья.