В Казани впервые пройдут всероссийские соревнования по хапкидо

Фото: hapkido-russia.ru

Столица Татарстана впервые примет первенство и чемпионат России по хапкидо. В соревнованиях примут участие порядка 800 спортсменов из 40 регионов России.

Кроме того, чемпионат России по хапкидо является отборочным к предстоящим Играм БРИКС, которые пройдут в Дубае (ОАЭ) с 23 по 27 июня 2026 года.

Вице-президент федерации хапкидо России Мусин Рафис Габсалямович озвучил основные задачи предстоящих соревнований.

«Два года назад комиссия приняла решение учредить хапкидо как отдельный вид спорта. В Казани ранее проводились только республиканские соревнования. Первенство и чемпионат России по хапкидо состоится впервые.

Если говорить о задачах, то, в первую очередь, любое соревнование, на мой взгляд, это популяризация спорта. Надеюсь наши татарстанские спортсмены покажут достойные результаты и смогут отобраться на Игры БРИКС».

В рамках первенства и чемпионата России по хапкидо в Казани выступят возрастные категории: 12-14 лет, 15-17 лет, а также 18+.

Хапкидо («путь объединения», «энергия» – перевод с корейского – прим. ред.) – это корейское боевое искусство, ориентированное на реальное боевое взаимодействие с противником.

Первенство и чемпионат по хапкидо пройдет в Казани во дворце единоборств «Ак Барс» с 24 по 27 апреля.