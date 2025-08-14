В Казани впервые пройдет заседание комиссии Госсовета РФ под председательством Николаева
На Татарстанском нефтегазохимическом форуме впервые пройдет заседание комиссии Государственного совета России по энергетике под председательством главы Якутии Айсена Николаева. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.
«Тема заседания будет посвящена мерам поддержки нефтедобычи для удовлетворения спроса на внутреннем рынке и сохранения доли России на мировом рынке в условиях ухудшения минерально-сырьевой базы», – сообщил он.
Ранее заседания комиссии проводил Сергей Цивилев, который теперь занимает пост министра энергетики РФ, а Айсен Николаев впервые выступит в Казани в качестве председателя, добавил вице-премьер.