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Ру Тат
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3 мая 2021  07:27
Марат Ишкильдин

В Казани пройдет первый сольный концерт артиста лейбла Yummy music Ильгиза Шайхразиева

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В Казани пройдет первый сольный концерт артиста татарстанского лейбла Yummy music Ильгиза Шайхразиева. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал основатель лейбла Ильяс Гафаров. 

Мероприятие пройдет в конференц-зале Национальной библиотеки РТ 14 мая. 

«Ильгиз давно мечтал о сольном концерте, и вот мы близки к тому, чтобы осуществить его мечту», — сообщил собеседник информагентства. 

В программу мероприятия вошли 16 песен артиста. Некоторые из них Шайхразиев исполнит при участии друзей и коллег по сцене — Malsi Music, Зарины Вильдановой и K-Ru.

«Специально к этому событию мы выпускаем клип на его новую композицию „Синсезлек“», — поделился основатель лейбла.

Клип был снят в Нью-Йорке в 2020 году, куда Ильгиз приехал в составе проекта «Үзгәреш җиле», чтобы выступить в Карнеги-холле.

концерт национальная библиотека рт yummy music
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