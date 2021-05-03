В Казани пройдет первый сольный концерт артиста лейбла Yummy music Ильгиза Шайхразиева

В Казани пройдет первый сольный концерт артиста татарстанского лейбла Yummy music Ильгиза Шайхразиева. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал основатель лейбла Ильяс Гафаров.

Мероприятие пройдет в конференц-зале Национальной библиотеки РТ 14 мая.

«Ильгиз давно мечтал о сольном концерте, и вот мы близки к тому, чтобы осуществить его мечту», — сообщил собеседник информагентства.

В программу мероприятия вошли 16 песен артиста. Некоторые из них Шайхразиев исполнит при участии друзей и коллег по сцене — Malsi Music, Зарины Вильдановой и K-Ru.

«Специально к этому событию мы выпускаем клип на его новую композицию „Синсезлек“», — поделился основатель лейбла.

Клип был снят в Нью-Йорке в 2020 году, куда Ильгиз приехал в составе проекта «Үзгәреш җиле», чтобы выступить в Карнеги-холле.