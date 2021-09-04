В Казани впервые пройдет региональный кинорынок

В рамках XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино впервые пройдет региональный кинорынок. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Наша задача — собрать продавцов и покупателей, где продавцы — это все региональные киностудии, которые хотят продать свой продукт, а покупатели — это дистрибьюторы, дистрибьюторские компании, независимые продюсеры, телеканалы, которые захотят этот региональный продукт у себя транслировать. Мы надеемся, что в рамках кинорынка смогут возникнуть интересные коллаборации, взаимоотношения, связи», — прокомментировала Айтуганова.

Она отметила, что такая необходимость связана с тем, что киностудии, которые работают на региональном уровне, не могут попасть в федеральный прокат.

«Это связано с тем, что киноиндустрия — это прежде всего бизнес. Если картина не набирает определенное количество валового дохода, то она неинтересна прокатчикам и дистрибьюторам. В связи с этим все региональные киностудии варятся только в своем соку, в своем регионе. При помощи кинорынка мы решили их перезнакомить друг с другом», — объяснила Айтуганова.

Итогом кинорынка станет создание каталога региональных фильмов, который позволит кинопрокатчикам сразу же выходить на правообладателей и вести переговоры о том, чтобы тот или иной фильм появился в их кинотеатрах.