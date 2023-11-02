В Казани впервые пройдет отборочный этап фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия!»

В Казани 12-13 ноября впервые пройдет региональный отборочный этап VI Всероссийского фестиваля народно-сценического искусства «Танцуй и пой, моя Россия!» в детской группе.

«“Танцуй и пой, моя Россия!” – фестиваль мира и добра, фестиваль культурного наследия России, в котором принимают участие уникальные коллективы, являющиеся культурным достоянием и будущим страны. В нынешнем году фестиваль проходит в шести городах России, в числе которых впервые – Казань», – отметили в Минкульте РТ.

Первый фестивальный день 12 ноября пройдет в КЦ «Чулпан». В отборочных этапах детской программы примут участие профессиональные и любительские коллективы России. Участники смогут обменяться накопленным культурным профессиональным опытом. В рамках фестиваля пройдет обширная образовательная программа: лекции, семинары, мастер-классы по народно-сценическому танцу, джаз-модерну и хоровому вокалу.

13 ноября на сцене Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля состоится гала-концерт лауреатов и дипломантов регионального этапа. В нем примут участие учащиеся Казанского хореографического училища, вокально-хореографическая студия при Государственном ансамбле песни и танца РТ, вокально-хореографическая студия «Фолкдети», учащиеся Башкирского хореографического колледжаа имени Рудольфа Нуреева и хореографического колледжа «Губернская балетная Школа» при АНО «Русский национальный балет «Кострома». Начало гала-концерта запланировано на 18.00.

По его завершении пройдет церемония награждения лауреатов и дипломантов и исполнение финального гимна «Танцуй и пой, моя Россия» /Дети/, специально созданного для фестиваля.

Лауреаты регионального этапа будут приглашены для выступления в финальном гала-концерте проекта, который состоится 8 декабря в Москве, в Государственном Кремлевском Дворце.