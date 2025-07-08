В Казани впервые пройдет гастрофестиваль-коллаборация «Вкусы России × Вкусная Казань»

Уже в эти выходные, с 12 по 13 июля, набережная у Центра семьи «Казан» превратится в эпицентр гастрономического притяжения всей страны. Здесь впервые развернется федеральный фестиваль «Вкусы России», объединившийся с локальным проектом «Вкусная Казань».

Мероприятие станет яркой точкой в афише проекта «Лето в Татарстане», собрав более 120 участников из 40 регионов – от Крыма до Якутии. Организаторы и спикеры на посвященной фестивалю пресс-конференции заявили: «Это будет главное гастрономическое событие сезона!»

«Действительно, впервые гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» прошел на территории Старо-Татарской слободы в 2015 году. Это были майские праздники, и тогда всего было 10 участников. Это было уже колоритно и понятно, что это действительно вкусно! В этом году «Вкусная Казань» представляет собой гастрономическую карту России и Республики Татарстан. Благодаря этому прекрасному соединению на площадке будет более 120 участников из 40 регионов России. Будет представлена богатая палитра вкусов!» – рассказала Директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Ключевая концепция фестиваля – «Мост культур и эпох», и она включит в себя определенную программу, а именно:

Зона «Вкусы России» (40 домиков): Здесь разместятся лучшие фермеры страны, отобранные Минсельхозом РФ. Гостей ждут астраханские арбузы, алтайские сыры, чай из байкальских трав, вяленые ягоды из Пермского края, адыгейские приправы, мясные деликатесы из Краснодара, вяленые томаты из Дагестана, шоколад с Урала.

Зона «Вкусная Казань» (85 участников): 18 уже проверенных брендов возвращаются на фестиваль, а 67 – абсолютные новички.

Международный колорит и Татарский уголок: Балканская кухня, кипрский халуми, якмыш (кыстыбый) с рваной говядиной, японские моти, хиты грузинской, корейской, русской, киргизской и американской кухонь. Консульства Китая и Кыргызстана представят свою кухню и культуру.

По многочисленным просьбам будет организована отдельная зона татарской кухни с кыстыбыем, эчпочмаком и мастер-классами.

«Фестиваль «Вкусы России» на протяжении нескольких лет проходит очень масштабно в Москве. В текущем году Минсельхозом России принято расширить географию этого фестиваля и впервые выйти уже за пределы Москвы. И, наверное, не зря для этого выбрана наша прекрасная столица, поскольку Татарстан является первым из интересных в плане туризма субъектов. Коллаборация этих двух фестивалей станет главным гастрономическим событием этого лета!» – подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов.

Замминистра также анонсировал возможность не только попробовать, но и купить фермерские продукты прямо на месте, отметив высокий конкурсный отбор участников со всей России.

Музыкальную составляющую фестиваля разбавят Школа Scratch DJ School, артисты лейбла Yammy Music (Anileda, Beku, Алия Нур, Ralfkon, 2IZI), резиденты Custom. Хедлайнеры – российская певица Ирина Салтыкова и рэпер Slame.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

На «Вкусной Казани» также будет представлен фонд «Добрая Казань». Он представит сувениры, созданные подопечными с ОВЗ, организует сбор школьных портфелей и формы, а также своп игр и канцтоваров для инклюзивных центров. Подопечные фонда испекут печенье и приготовят лимонад. Вся выручка пойдет на программы поддержки людей с ОВЗ.

Для детей же будут организованы зоны с аттракционами, розыгрышами, дегустациями, батутами, лимонадом и сладкой ватой.

На сцене пройдут эксклюзивные мастер-классы от шефа Евгения Цыганова и шеф-повара Ильи Русских.

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова объяснила активное участие рестораторов:

«Для них это продвижение и развитие личного бренда. Фестиваль посещают тысячи человек, у людей есть возможность проявить заинтересованность и увидеть новые концепты, новые блюда и рестораны. Ресторанные коллаборации, новое сотрудничество – это все может вылиться даже в какие-то новые проекты! Такие гастрономические фестивали позволяют ресторанам поддерживать местных производителей. сегодня местный локальный продукт – это нечто особенное!» – отметила Шарафутдинова.

Она также отметила важность фестиваля для мотивации и сплочения персонала ресторанов в условиях кадрового голода.

По итогам пресс-конференции организаторы пригласили всех жителей и гостей столицы Татарстана окунуться в мир вкусов, культур, музыки и добрых дел, обещая, что скучно не будет никому – от гурманов до семей с детьми и любителей активного отдыха. Гастрономический мост между регионами России и эпохами построен – осталось только пройти по нему.