В Казани впервые пройдет форум технических университетов России и Китая

Форум технических университетов России и Китая впервые пройдет в Казани с 22 по 25 ноября. Он объединит 101 делегацию: 53 российские и 48 китайских. В мероприятии также примут участие представители органов власти, научного сообщества и промышленности, сообщает пресс-служба форума.

Форум приурочен к 15-летию Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК) и станет одним из центральных событий перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования в 2026–2027 годах.

Главная цель встречи – расширить сотрудничество двух стран в инженерном образовании, науке и технологиях. Российские и китайские университеты намерены объединить потенциал своих инженерных школ для подготовки специалистов, проведения исследований и разработки технологий, востребованных в экономике обеих стран. Среди приоритетных направлений – искусственный интеллект, энергетика и аэрокосмическая отрасль.

В Казань приедут представители 20 российских регионов и 21 провинции и административного региона Китая. Среди ожидаемых участников – министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, руководители китайских университетов и представители дипломатического корпуса КНР.

Деловая программа и технологическая выставка разместятся в ИТ-парке имени Башира Рамеева. Научно-практическую работу организуют по восьми технологическим направлениям при участии ведущих российских научно-образовательных центров.

Отдельная программа будет посвящена молодежному сотрудничеству. Студенты и молодые ученые из России и Китая смогут обменяться опытом и сформировать новые исследовательские команды. Также запланировано совещание ректоров, на котором обсудят создание совместных лабораторий, образовательных программ и развитие практики выдачи двойных дипломов.

Одним из важных событий станет вступление в АТУРК десяти новых университетов – семи российских и трех китайских. Это расширит возможности академического обмена, совместных исследований и подготовки инженерных кадров.

В рамках форума планируется подписать около 20 стратегических документов. Среди основных инициатив – создание Российско-Китайского университета передовых технологий на базе Казанского федерального университета и Шаньдунского университета (консорциум CRUTech), а также совместного исследовательского центра искусственного интеллекта Московского физико-технического института и Харбинского технологического института.

Кроме того, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Сианьский университет Цзяотун намерены заключить соглашение об обмене студентами.

Отдельный блок соглашений будет посвящен промышленному и технологическому сотрудничеству Татарстана с китайской провинцией Ляонин. В этой работе примет участие «Татнефть».

Выбор Казани в качестве площадки форума подчеркивает роль Татарстана как одного из крупных научно-образовательных и промышленных центров России. В заключительный день, 25 ноября, участники посетят ведущие предприятия и инновационные центры республики, чтобы познакомиться с промышленным потенциалом региона и возможностями для совместных проектов.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил, что инженерные школы двух стран обладают сильными компетенциями и могут дополнять друг друга. По его словам, Россия и Китай имеют возможности как делиться собственными разработками, так и перенимать опыт партнеров, что делает сотрудничество более содержательным.

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