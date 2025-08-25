В Казани впервые пройдет фестиваль народной культуры «Знаковое место»

6 сентября во дворе Присутственных мест Казанского Кремля состоится уникальный фолк-фестиваль народной культуры «Знаковое место». Проект, реализуемый с 2021 года в разных регионах России, показывает, как традиционная культура может быть интересной и актуальной для молодежи. Фестиваль проходит при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

«Знаковое место» – это пространство для тех, кто хочет заново открыть для себя богатство народных традиций через призму современного искусства, музыки и технологий. В этом году фестиваль впервые состоится в Казани и создаст новые возможности для творчества и погружения в народные традиции.

Главный символ фестиваля – наличник, характерная черта старинных деревянных домов России. Он будет использован в оформлении фестиваля, мерче и фотозонах. В течение дня гости смогут расписать деревянные наличники в символическом стиле, создавая современное прочтение русской культуры.

Центральным элементом программы станет масштабный арт-проект – создание коллективного мозаичного зеркала. Совместно с профессиональными художниками каждый посетитель сможет попробовать себя в мозаике и дополнить общую композицию, которая после фестиваля станет новым арт-объектом на смотровой площадке Казанского Кремля.

Особое внимание организаторы уделили интерактивным форматам. В течение дня пройдут мастер-классы по изготовлению брелоков, плетению венков, украшению кокошников и другим народным ремеслам. В творческой лаборатории участники смогут освоить старинные техники, расписать деревянный наличник, создать кошелек-монетницу и другие авторские сувениры. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

На главной сцене гостей ждет насыщенная программа: выступления этно-коллективов, фолк-диджей-сет, спектакль «Гости аллеи» театра Руслана Риманаса, игры с аниматорами и конкурс народных костюмов. Хедлайнером фестиваля станет артистка «Дышать», музыкант года 2023 и 2024 по версии интернет-журнала Enter. Ее музыка объединяет этнические инструменты, татарский язык и современные ритмы. Также на сцене выступит самарское фолк-трио Taraxacum, а для всех желающих пройдет открытая репетиция проекта «Кружок хора».

В течение дня гости смогут участвовать в народных играх, фотографироваться на селфи-стойке, оставлять послания на стенде «Мудрость предков», посещать мастер-классы и отдыхать в комфортной зоне.

Фестиваль также включает образовательную программу: исследователи Казанского федерального университета расскажут об истории сказок, кокошников и народных кукол, а музыкальный проект ETNAR проведет концерт-лекцию «Музыка предков» с живым исполнением на традиционных инструментах. Для активных гостей будет организован квест по фестивальной территории с розыгрышем мерча.

«"Знаковое место" – это новый формат культурного события, где можно прикоснуться к народному искусству, открыть в себе новые таланты, узнать историю родного края и стать частью изменений. Мы объединяем жителей города и мастеров искусства, чтобы вместе создавать новое: идеи, смыслы, пространство. Традиции здесь встречаются с современностью, а творчество становится способом менять мир вокруг», – отмечают организаторы.