Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани впервые пройдет «День наследия моды и дизайна»
17 апреля в Казани впервые пройдет «День наследия моды и дизайна» под эгидой Всероссийского музея декоративного искусства и Музея-заповедника «Казанский Кремль». Событие состоится в рамках XIII Международной научно-практической конференции «Наследие и туризм: пути взаимодействия и развития».
Участники обсудят актуальность выявления, изучения, сохранения и популяризации национального наследия моды и дизайна XXI века, вопросы развития музейной экспертизы в сфере креативных индустрий, успешные кейсы мероприятий в сфере моды и дизайна.
Также будет представлена программа IV конкурса-биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России», в котором могут принять участие татарстанские дизайнеры и бренды.
Участие бесплатное, нужна предварительная регистрация по ссылке.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»