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Культура 15 апреля 2024 20:42

В Казани впервые пройдет «День наследия моды и дизайна»

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17 апреля в Казани впервые пройдет «День наследия моды и дизайна» под эгидой Всероссийского музея декоративного искусства и Музея-заповедника «Казанский Кремль». Событие состоится в рамках XIII Международной научно-практической конференции «Наследие и туризм: пути взаимодействия и развития».

Участники обсудят актуальность выявления, изучения, сохранения и популяризации национального наследия моды и дизайна XXI века, вопросы развития музейной экспертизы в сфере креативных индустрий, успешные кейсы мероприятий в сфере моды и дизайна.

Также будет представлена программа IV конкурса-биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России», в котором могут принять участие татарстанские дизайнеры и бренды.

Участие бесплатное, нужна предварительная регистрация по ссылке.

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