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В Казани впервые представят рукописи романсов Рахманинова, посвященных Шаляпину
8 сентября, в дни проведения российско-китайского форума «РОСТКИ», в Казани откроется выставка «История одной дружбы», посвященная многолетнему творческому сотрудничеству и дружбу Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова. Об этом рассказали в пресс-службе Минкультуры РТ.
Впервые будут экспонироваться рукописи четырех романсов композитора, посвященных Шаляпину, и страницы партитуры Первой симфонии, которую считали утраченной. Посетители смогут увидеть авторские рукописи сочинений Рахманинова, концертные программы, а также фотографии и мемориальные предметы двух крупнейших личных архивов из фондов Музея музыки, переданных наследниками и близкими друзьями выдающихся исторических деятелей.
Кроме того, будет впервые в полном объеме представлена коллекция графических портретов Фёдора Шаляпина в оперных ролях. Работы выполнили Борис и Лидия Шаляпины, Валентин Серов, Михаил Бучкин и другие художники.
Можно будет увидеть редко экспонируемые программы спектаклей «Русской оперы в Париже» 30-х годов прошлого века, иллюстрированные эскизами декораций и сценических костюмов Ивана Билибина и Виктора Васнецова, подлинные театральные костюмы артиста, а также его домашний пиджак и туфли.
Мультимедийный раздел выставки включает редкие фондовые записи фрагментов произведений Рахманинова в исполнении Шаляпина и других артистов, их дополняют записи радиопередач из цикла «Экспомузыка» — совместного проекта Российского национального музея музыки и радио «Орфей».
Выставка будет открыта до 29 ноября.
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