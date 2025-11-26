В Казани впервые представят балет «Сарвиназ», основанный на музыке Салиха Сайдашева

Изображение предоставлено организаторами мероприятия

В столице Татарстана, в культурном центре «Московский», 2 и 3 декабря впервые представят на сцене балет «Сарвиназ» Ильгама Байтиряка, основанный на музыке Салиха Сайдашева. Премьерные вечера будут посвящены 125-летию композитора-классика, сообщают организаторы мероприятия.

У этого балета очень долгая и тяжелая история, произведение ждало сценического воплощения более 75 лет. Идея поставить балет, связанный с темой Волжской Булгарии, возникла у Салиха Сайдашева и балетмейстера Гая Тагирова в 1948 году. Получившее название «Гульнара» произведение рассказывало о трагической любви двух молодых людей в булгарские времена. Но воплотить балет на сцене тогда не удалось – его запретила советская цензура.

На основе сохранившихся материалов в 2002 году композитор Ильгам Байтиряк создал новый балет, использующий современный музыкальный язык. Помимо отрывков из оригинального балета, он использовал и другие мелодии Сайдашева, а также народные песни крымских татар и другие образцы восточного музыкального фольклора. Но вновь произведение не удалось представить на сцене, хотя балетмейстер Сания Хантимирова и Казанское хореографическое училище приложили для этого много усилий. Либретто вместе с Хантимировой обновил Ильшат Халиуллин, а костюмы и зарисовки создал художник Рушан Шамсутдинов.

Первое концертное исполнение балета случилось более чем через 20 лет после создания новой редакции – в декабре 2024 года на Фестивале национальной музыки имени Султана Габяши, а после в августе 2025-го на фестивале «Печән базары» и в сентябре на открытии 4-го сезона Оркестра национальной музыки.

Руководителем проекта выступает Саида Кадырова – выпускница Казанского хореографического училища, экс-артистка Государственного ансамбля песни и танца РТ, руководитель проекта «Мастерская развития татарского танца «Әйдә Бас», куратор летней программы проекта «Хәрәкәттә-Бәрәкәт», педагог-хореограф Детского образцового ансамбля танца «Мирас».

Балетмейстер-постановщик – Нинель Мочалова, доцент кафедры хореографического искусства Казанского государственного института культуры, педагог-репетитор Государственного ансамбля песни и танца РТ, экс-солистка Татарского государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Хореограф-постановщик – Рафаэль Мустяков, руководитель народного ансамбля танца «Яз», экс-артист Государственного ансамбля песни и танца РТ.

Режиссер – Булат Гатауллин, артист Татарского ТЮЗа имени Габдуллы Кариева, лауреат Республиканской премии имени Мусы Джалиля, лауреат национальной премии «Золотая маска».

Дирижер-постановщик – Айдар Ниязов, дирижер, композитор, художественный руководитель и главный дирижер Оркестра национальной музыки.