В Казани создали памятку с правилами пользования газом в быту для незрячих

В Казани впервые разработали памятку по правилам пользования газом в быту (от колонок) со шрифтом Луи – Брайля. Она позволит незрячим людям, людям с ОВЗ не отравиться угарным газом при несчастных случаях. Проект реализован в рамках грантовой поддержки физлицам от Минмолодежи РТ.

В самой памятке прописаны стандартные правила безопасности при использовании колонки, а также действия при возникновении запаха от газа. От обычной памятки ее отличает то, что поверх букв нанесен спецшрифт Луи – Брайля, по которому незрячие люди смогут прочитать о мерах предосторожности.

Как уточнили в министерстве, сегодня тема отравления угарным газом при использовании колонок – это одна из самых острых проблем. Причина – люди мало знают или забывают о ключевых правилах, когда используют колонку. При этом многие люди с нарушением зрения живут одни, но, как подчеркнули в Минмолодежи РТ, им также нужно помыть посуду, принять душ, и прочее. Памятка поможет таким людям без риска удовлетворить гигиенические потребности.

Отметим, что в Татарстане уже раздали 760 таких памяток для нуждающихся. Их дарили на мероприятиях, которые прошли в 25 районах республики, в Челнах и Казани. Причем просветительские мероприятия прошли не только на предприятиях, но в спецшколах Татарстана для детей с ОВЗ, а также в Институте Инклюзивного образования на базе Университета управления «ТИСБИ», где обучаются студенты с нарушением зрения.

Добавим, что партнерами проекта являются Молодежное Правительство РТ и организация «Союз ветеранов РТ». Саму памятку разработали вместе с ЭПУ «Казаньгоргаз» ООО «Газпром трансгаз Казань» в сфере безопасного пользования газовыми приборами, а также фондом ОБФ «ЯРДАМ – помощь».

Фотографии предоставлены организаторами проекта