В Казани впервые появилась круглосуточная доставка продуктов на дом

У жителей столицы Татарстана появилась возможность круглосуточно заказывать продукты и готовую еду на Яндекс Маркете. Маркет стал первым сервисом в Казани, запустившим эту услугу для пользователей. Она развивается на базе технологий и инфраструктуры Яндекс Лавки.

Условия заказа не изменились: оформить его можно практически из любой точки города, как и в дневное время, стоимость зависит от размера корзины, а от определенной суммы возможна бесплатная доставка. Ночные заказы развозят водители-партнеры Яндекс Go.

Продукты и готовую еду доставляют из дарксторов — небольших складов. Часть из них сейчас перешла на круглосуточный режим работы.

Ассортимент раздела «Продукты» соответствует дневному: в нем около 3 тыс. товаров, большая часть из которых от местных производителей. Также круглосуточно на сервисе можно заказать готовую еду, горячий кофе и свежую выпечку.

Оформить доставку можно в разделе «Продукты» в приложении или на сайте Яндекс Маркета. При первом заказе из раздела «Продукты от 10 минут» будет действовать скидка 30% на ассортимент.