В Казани впервые покажут интерактивное шоу по сказке Пушкина

25 сентября в 17:00 в Казани в «Детской школе искусств №2» состоится премьера популярного в России Арт-проекта «Новая сказка». Это будет благотворительная акция для детей-инвалидов из школы-интерната №7, школы-интерната №4 и школы-интерната №11.

Интерактивное концертное шоу московских артистов «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (6+) будет впервые показано в Казани. В спектакле по произведению А. С. Пушкина примут участие талантливые ребята-инвалиды.

Прозвучат произведения: Н. А. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, А. Лядова, П. Чайковского, С. Рахманинова, Г. Свиридова, Р. Вагнера, Р. Штрауса, М. Равеля.

Исполнители:

Лола Уварова (первая скрипка, главный художник проекта)

Пётр Дельнов (альт, рассказчик-сказочник)

Дарья Таваккалова (фортепиано)

Художественный руководитель проекта и контрабас - Константин Уваров

Организаторы акции: Детская школа искусств №2 и Благотворительный фонд «Трамплин». Генеральный информационный партнер ИА «Татар-информ».