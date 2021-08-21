В Казани впервые открылась выставка картин и изделий из дерева Сергея Шойгу

Впервые в Казани открылась выставка работ министра обороны России, президента Русского географического общества Сергея Шойгу. Посетители могут увидеть 100 работ — 83 картины и 17 декоративных изделий из дерева. Часть экспонатов будет продана на аукционе, а вырученные средства пойдут на помощь тяжелобольным детям.

Экспозиция называется «Творчество ради жизни». Она представлена в Национальной художественной галерее «Хазине».

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на церемонии открытия отметила, что «многие из работ будут предназначены для того, чтобы спасать жизни детей, нуждающихся в помощи».

«Эти потрясающие работы сочетают как красоту русского пейзажа, так и ярко выраженные восточные техники в изображении, — сказала она. — Сергей Шойгу, безусловно, является творчески одаренной личностью, человеком, в котором сочетается гармония, чувство прекрасного».

«Невозможно защищать свою родину, если ты ее не любишь, если не понимаешь, что ты защищаешь. Наверное, поэтому не случайно, что Сергей Шойгу возглавляет Русское географическое общество. Поскольку только осознание красоты и мощи той страны, которую ты защищаешь, может давать силы не только для ее обороны, но и создавать такие потрясающие работы», — добавила глава Минкультуры РТ.

По ее мнению, выставка будет очень познавательна для молодежи.

Первый вице-президент Русского географического общества Николай Касимов подчеркнул, что эта выставка показывает многогранное творчество выдающегося человека — Сергея Шойгу.

«Меня очень впечатлили работы по дереву. На мой взгляд, эта выставка характеризует Сергея Шойгу как очень разностороннего и естественного человека», — поделился он.

Директор филиала Государственной Третьяковской галереи в Калининграде Татьяна Волосатова убеждена, что на выставке представлены «абсолютно искренние, сердечные и теплые произведения». «Хочется, чтобы все люди, которые сюда пришли, увидели этот свет, добро и этим вдохновились. И позволили себе посмотреть на какие-то привычные вещи с другой стороны», — заявила она.

На выставке можно увидеть живописные картины и графические рисунки с видами Сибири. Работы написаны в различных техниках — выполнены карандашом, тушью, углем, акварелью, маслом.

В экспозиции также представлены изделия из дерева — вазы, шкатулки и скульптуры. Известно, что для своих работ автор использует только поваленные стихией части деревьев, найденные им во время прогулок по тайге.

Предметы из дерева дополнены художественными вставками и анималистическими скульптурами из бронзы, меди и латуни.

На мероприятии также состоялось памятное гашение маркированной почтовой карточки, иллюстрированной картиной Сергея Шойгу. Она выпущена тиражом 10 тыс. экземпляров специально к выставке. Карточки уже поступили в почтовые отделения.

Выставка «Творчество ради жизни» будет работать до 12 сентября.