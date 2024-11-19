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В Казани впервые начнут производить фармацевтическую субстанцию
В начале 2025 года в Казани стартует производство фармацевтической субстанции, которая будет использоваться для создания лекарств в трансплантологии и лечения онкологии. Об этом «Татар-информу» сообщил проректор по инновационной деятельности КФУ Дмитрий Пашин.
«КФУ обладает зданием, которое имеет всю необходимую инфраструктуру для производства фармацевтической субстанции. Индустриальным партнёром выступает одна из крупных компаний, а вуз берет на себя научную часть. Сейчас идёт пуск и наладка производства. Первые килограммы будут выпущены в первом квартале 2025 года. Это производство будет уникально не только для Татарстана, но и для всей Российской Федерации», - рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что только 20% используемой в России фармацевтической субстанции производится в нашей стране. И это большая проблема для лекарственного суверенитета государства. А открытие такого завода в Казани будет способствовать независимости от импортных поставщиков.
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