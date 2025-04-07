В Казани возведут новый жилой комплекс «80 лет Победы»

Строительство в ЖК «Салават Купере» в 2021 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана должен появиться новый жилой комплекс «80 лет Победы». Он строится за счет инвестиций Госжилфонда при Раисе РТ в рамках программы социальной ипотеки, сообщает пресс-служба ГЖФ.

Текущий, 2025 год объявлен в России годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Годом защитника Отечества. Учитывая всемирно-историческое значение данного события, Госжилфонд при Раисе РТ решил дать строящемуся соципотечному комплексу в жилом районе «Салават Купере» название «80 лет Победы».

ЖК будет включать 12 домов переменной этажности (9–23 этажа) общей площадью более 120 тыс. кв. метров. При его строительстве реализуют концепцию «двор без машин», а часть квартир будет приспособлена под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Все дома жилого комплекса объединит пешеходный бульвар, где можно будет гулять, заниматься спортом и играть с детьми.

«Реализация национальных проектов, инициированных руководством страны, а также государственных программ и республиканских проектов позволяет нам ежегодно вводить 3,5 млн кв. метров жилья», – отмечал ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов.

На данный момент в жилом комплексе возводятся четыре дома на 646 квартир. Их техническая готовность пока составляет от 4% до 13%.

Все квартиры в новостройках будут сдаваться в чистовой отделке. Их оборудуют сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла.

Инвестиционный план Госжилфонда на текущий год предполагает строительство в Татарстане 35 домов на 3274 квартиры общей площадью 161,7 тыс. кв. метров. На сегодняшний день он выполнен на 32,4%.

Программа социальной ипотеки от Госжилфонда позволяет выполнить одну из главных задач национального проекта «Инфраструктура для жизни» – повышение обеспеченности жильем граждан России.