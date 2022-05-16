Резиденция «Созвездие-Йолдызлык» покажет казанцам знаменитую оперетту «Аршин мал алан»

20 и 21 мая в Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» покажут оперетту «Аршин мал алан». Работа над ней – это дань уважения памяти заслуженного деятеля искусств РФ, заведующего кафедрой режиссуры Театрального института имени Щукина Михаила Борисова, бывшего учителем для большинства артистов арт-резиденции. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал режиссер театра Александр Туманов.

«Для нас Михаил Борисович сыграл ключевую роль в становлении. Если бы не он, пожалуй, многих из нас не было в творческой профессии. Будучи магистрантом в классе Михаила Борисовича, я ездил в Баку на гастроли с его курсом. И по этой причине, и как уроженцу Татарстана, в котором проживает больше 100 национальностей, мне всегда был интересен восточный колорит, в частности азербайджанский», — пояснил выбор постановки Александр Туманов.

Музыкальная комедия «Аршин мал алан» по мотивам одноименной оперетты Узеира Гаджибекова — это последняя и самая известная оперетта композитора. Впервые она была поставлена на азербайджанской сцене в 1913 году и стала не просто жемчужиной советской и азербайджанской музыки, но и мировым хитом, переведенным на более чем 80 языков мира.

Сюжет был взят композитором из жизни. В его основе лежит любовная история главных героев — молодого купца Аскера и красавицы Гюльчохры. Оба героя, вопреки древнему обычаю, мечтают жениться по любви, а не познакомиться со своим будущим супругом лишь на свадьбе.

Само название дословно переводится как «Покупайте ткани аршинами», так как именно эту фразу выкрикивает главный герой, переодевшись в уличного торговца-коробейника, чтобы познакомиться со своей суженой.

«„Аршин мал алан“ — добрая и колоритная комедия, которая никого не оставит равнодушным. Думаю, что история будет интересна как молодому, так и старшему поколению», — уверен Александр Туманов.

Премьерные показы состоятся 20 и 21 мая.