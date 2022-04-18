В Казани возобновят работу автообзвона для борьбы с расклейкой объявлений

Через две недели в Казани возобновится работа системы автообзвона для борьбы с расклейкой незаконной рекламы. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления административно-технической инспекции столицы РТ Наиль Минвалеев.

Он напомнил, что весной традиционно растет число «рекламного мусора» на элементах улично-дорожной сети и инженерных сооружениях. Это портит внешний вид улиц, оставляя негативный осадок у горожан и гостей города.

«Через две недели мы планируем возобновить работу системы автообзвона, которая положительно зарекомендовала себя в прошлом году. Вместе с тем всем хозяйствующим субъектам нужно принять все меры по недопущению размещения незаконных объявлений на своих объектах», – подчеркнул Наиль Минвалеев.

