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Ру Тат
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Казань
18 апреля 2022  12:16
Егор Никитин

В Казани возобновят работу автообзвона для борьбы с расклейкой объявлений

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Через две недели в Казани возобновится работа системы автообзвона для борьбы с расклейкой незаконной рекламы. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления административно-технической инспекции столицы РТ Наиль Минвалеев.

Он напомнил, что весной традиционно растет число «рекламного мусора» на элементах улично-дорожной сети и инженерных сооружениях. Это портит внешний вид улиц, оставляя негативный осадок у горожан и гостей города. 

«Через две недели мы планируем возобновить работу системы автообзвона, которая положительно зарекомендовала себя в прошлом году. Вместе с тем всем хозяйствующим субъектам нужно принять все меры по недопущению размещения незаконных объявлений на своих объектах», – подчеркнул Наиль Минвалеев.
 

#Деловой понедельник
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