В Казани возложили цветы в честь 37-й годовщины вывода войск из Афганистана

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Сегодня в казанском Парке Победы состоялось памятное мероприятие, посвященное годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Ровно 37 лет назад была завершена длившаяся десять лет афганская война – последняя колонна советских военнослужащих покинула территорию страны.

С обращением к собравшимся выступил первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин. Он отметил, что подвиг воинов-интернационалистов остается примером мужества, ответственности и верности присяге, а сохранение этой памяти особенно важно для молодого поколения.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Сегодня мы собрались в особый для нашей страны день. Это день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля навсегда останется символом мужества, долга и преданности. В этот день мы отдаем дань глубокого уважения воинам-интернационалистам, прошедшим суровые испытания горячих точек. Защищая интересы родины, вы проявили стойкость, героизм и силу духа. Берите пример с ветеранов, которые сегодня рядом с нами. Их жизненный путь – наглядный урок чести, отваги и преданности. Они с достоинством выполнили поставленные задачи, проявив лучшие качества российского солдата. Вечная слава героям, вечная память павшим», – сказал Рустам Нигматуллин.

В этот день у памятника собрались ветераны боевых действий, их родные и близкие, представители общественных ветеранских организаций, министерств и ведомств республики, курсанты и студенты учебных заведений, а также жители Казани.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Сегодня вся страна чествует воинов-афганцев, отдавая дань их высочайшему долгу перед Отечеством. Они искренне любили родину и до конца исполнили свой воинский долг. Через Афганскую войну прошли 650 тыс. солдат. Уходили мальчишками, возвращались закаленными ветеранами боевых действий. Более 14,5 тыс. не вернулись домой. Наш святой долг – хранить память об их подвиге и передавать ее следующим поколениям», – отметил Герой России, генерал-полковник Александр Лапин.

Он также заявил, что опыт офицеров-афганцев стал важной основой для подготовки последующих поколений военнослужащих.

«Этот опыт оказался востребован и в дальнейших событиях при выполнении задач на Северном Кавказе, в Сирии, а также в ходе специальной военной операции. Мы всегда будем благодарны воинам-афганцам за их службу и верность присяге. Быть воином, значит жить честью и долгом», – добавил генерал-полковник.

Торжественную атмосферу мероприятия дополнило выступление военного хора Казанского суворовского военного училища.

Завершилось памятное мероприятие возложением венков и цветов к подножию памятника воинам-интернационалистам.