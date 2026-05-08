В Казани возложили цветы к памятнику журналистам – участникам войны

Памятник журналистам и полиграфистам, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны, на ул. Декабристов в Казани

По многолетней традиции в преддверии Дня Победы церемония прошла у здания «Татмедиа», рядом с которым находится памятник. В ней приняли участие руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и генеральный директор ПИК «Идел-Пресс» Анас Аскаров.

«Сегодня особенно чувствуется связь поколений. В дни, когда наши коллеги в качестве военных корреспондентов освещают ход специальной военной операции, история старших товарищей является для них примером. Мы помним о вкладе фронтовиков, стоявших на защите нашей Родины в годы Великой Отечественной Войны, и отдаем дань уважения воинам нашего времени», – заметил в ходе своего выступления Айдар Салимгараев.

Союзы писателей и журналистов ТАССР в годы войны оказывали активную поддержку сражающимся. Большинство писателей и журналистов республики принимали участие в Великой Отечественной, в том числе – в качестве военных корреспондентов. На каждом из фронтов выпускалась газета на татарском языке.

