В Казани возложили цветы к памятнику жителям блокадного Ленинграда

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В казанском поселке Дербышки в день снятия блокады Ленинграда возложили цветы к памятнику жителям города. Почтить память погибших пришли эвакуированные тогда в Казань ленинградцы, активисты молодежных организаций и обычные местные жители.

«Снятие блокады Ленинграда – великая дата в истории Великой Отечественной войны. Это пример беззаветного подвига, в нашей памяти навсегда останутся те, кто ковал ту победу как на фронте, так и у станков на заводах. Отдельная страница в истории нашей республики – то, что сюда были эвакуированы множество жителей Ленинграда и предприятия города. Нам важно сохранить эту память для будущих поколений, чтобы никто не мог преуменьшить заслуги Советского Союза в борьбе с фашизмом», – заявила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Участниками митинга стали не только блокадники и их родственники. Возложить цветы к памятнику пришли местные участники «Юнармии», школьники и даже воспитанники детских садов.

«С течением времени мы всё больше понимаем величие подвига ленинградцев. Несмотря на голод, холод и бомбежки, они отстояли свой город. Этот подвиг навсегда останется в наших сердцах. Сегодня мы видим, что фашизм до конца не побит. И сейчас уже наше поколение встало на защиту не только нашей страны, но и всего мира», – добавила секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

Среди участников митинга были и те, кто был эвакуирован из блокадного Ленинграда. В частности, мероприятие посетил Альберт Хомяков, который вместе со своим старшим братом был вывезен из города в 1943 году – ему тогда было пять лет.

«К сожалению, мне отшибло память, и я плохо помню Ленинград. Но помню одну историю, которую мне рассказывала мама. Она шла по улице и случайно задела солдата, который вез санки. У нее уже было мало сил, и пришлось опуститься прямо на санки к бойцу. Он заметил ее и довез до дома. Если бы не тот солдат, то погибли бы и мама, и я, и старший брат», – поделился историей Альберт Хомяков.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

После торжественных речей участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику под гимн города на Неве.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года). Она унесла жизни сотен тысяч людей (по разным оценкам, от более чем 600 тыс. до 1,5 млн человек). В память о погибших в Санкт-Петербурге издана 35-томная Книга памяти, куда внесены имена свыше 629 тыс. жертв.