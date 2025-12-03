В Казани возложили цветы к памятнику Салиха Сайдашева в честь его 125-летия

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани к памятнику великого татарского композитора Салиха Сайдашева возложили цветы в честь 125-летия со дня его рождения.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова отметила, что это событие символизирует не только день рождения Сайдашева, но и день рождения татарской профессиональной музыкальной культуры.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам Аюповой, несмотря на декабрьскую погоду, к памятнику всегда приходят люди. Она также добавила, что в музее Сайдашева сегодня открывается новая экспозиция, а сохранение наследия профессиональной творческой интеллигенции остается важной задачей.

Председатель Союза композиторов Татарстана Ильяс Камал подчеркнул значимость наследия композитора.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ценны не только его произведения, но и направление, которое он оставил нам – объединение восточной и западной музыкальной традиции. Это актуально и сегодня, и мы продолжаем его путь», – сказал композитор.

К памятнику Салиха Сайдашева пришли представители творческой интеллигенции и студенты, чтобы возложить цветы и почтить память композитора.

Рузиля Мухамметова