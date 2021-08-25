В Казани возложили цветы к памятнику Мусе Джалилю в день памяти поэта и его соратников

В Казани возложили цветы к памятнику Мусе Джалилю и его соратникам. Возле монумента провели торжественный митинг, где прозвучали стихи поэта, а также была показана постановка по мотивам подвига героев. Мероприятие было организовано в рамках акции «Наши герои».

«Мы и сейчас живем не в очень простое время, но должны помнить, какое страшное время было тогда. Мы отвечаем эту дату и помним. Надеюсь, что и следующие поколения будут всегда с сопереживанием и обнаженными нервами будут приходить сюда и помнить, каким мужеством и силой духа обладали наши герои для того, чтобы совершить свой подвиг», — сказала дочь Мусы Джалиля Чулпан Залилова.

По ее словам, она родилась и выросла в Москве, но каждый год 25 августа, в день гибели отца, вместе со всей семьей она приезжают в Казань и идет к памятнику поэту около Кремля.

«Мы с мамой всегда были лишены возможности сходить на могилу отца. Неизвестно, где похоронены наши 11 героев, казненные в Берлине. Для нас святое место здесь, у памятника возле казанского Кремля», — добавила Чулпан Залилова.

Сегодняшний митинг был организован по инициативе Молодежной ассамблеи РТ в рамках проекта «Наши герои». Он включает в себя несколько историко-культурных мероприятий, посвященных памятным датам, пояснил руководитель организации Тимур Кадыров.

«На наши мероприятия мы привлекаем молодежь для сохранения памяти о наших героях. Тем более, в этом случае герой — это еще и поэт мирового уровня. На таких акциях мы приобщаем людей к татарской культуре», — отметил он.

В дополнение к акции памяти ассамблея организовала конкурс исполнителей стихов Мусы Джалиля. Сразу после торжественного митинга состоялась церемония награждения.

«Мы всегда говорим, что у молодежи должны быть достойные примеры. На наш взгляд, Муса Джалиль — один из самых значимых ориентиров. Через историю своих предков молодой человек всегда может понять, как ему действовать и поступать», — отметила заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

У памятника выступили писатели, поэты и музыканты, некоторые из которых стали лауреатами премии имени Мусы Джалиля, которая вручается в Татарстане ежегодно с 1997 года за особый вклад в развитие культуры и искусства в республике.

Завершился митинг возложением цветов к памятнику поэту, после чего всех желающих пригласили на тематическую экскурсию в Нацмузей РТ, где рассказали о подвиге и судьбе Мусы Джалиля и джалиловцев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что у памятника воину-освободителю в Казани прошла первая акция «Наши герои».