В Казани возложили цветы к могиле татарского поэта Хади Такташа

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В Казани состоялась экскурсия, посвященная памяти татарского поэта Хади Такташа. В ходе экскурсии участники познакомились с достопримечательностями Казани, связанными с именем поэта, а также возложили цвете к его могиле, совершили поминальную молитву.

Экскурсию провела критик, кандидат филологических наук Милеуша Хабутдинова.

«Спасибо “Татмедиа" за такую хорошую инициативу. Столько людей у Такташа не было уже давно. Пусть эта работа будет продолжена», - сказала она.

Литературовед отметила, что творчество поэта не теряет актуальности и сегодня.

«Короткая фраза “жизнь прекрасна” - должна быть нашим девизом. Люди того поколения, несмотря на все трудности, сумели остаться личностями, не сломались. Они оставили нам прекрасный пример, творчество. Ценность творчества определяет время. Такташ ушел столетие назад, но каждое поколение, взяв его стихи в руки, находит своего героя», – рассказала Хабутдинова на вечере памяти Такташа.

Зульфия Шавалиева