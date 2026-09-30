В Казани возложили цветы к мемориалу героям Краснодона

Фото: Татарстанское региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России»

Активисты Татарстанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» организовали церемонию возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному героям Краснодона, во дворе казанской гимназии №102. Мероприятие приурочили к 84-летию со дня основания подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия». Об этом сообщает Татарстанское региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России».

В церемонии приняли участие заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольга Воронова, депутат Госсовета РТ, руководитель МГЕР Татарстана Руслан Шигабуддинов, председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Дмитрий Хвостиков и директор гимназии Эльмира Тахавиева. К возложению присоединились активисты Казанского отделения МГЕР и руководители местных отделений из районов республики.

История мемориала началась в конце 1980-х годов, когда на территории школьного двора установили бюст Героя Советского Союза Олега Кошевого. В ноябре 2023 года молодогвардейцы Татарстана при поддержке гранта Раиса РТ организовали его реставрацию и создание мемориального комплекса. Композицию дополнили портретами пяти Героев Советского Союза: Ульяны Громовой, Любови Шевцовой, Сергея Тюленина, Ивана Земнухова и Ивана Туркенича. Торжественное открытие состоялось 27 ноября 2023 года.

Подпольная антифашистская организация «Молодая гвардия» возникла в Краснодоне в сентябре 1942 года и объединила более 100 человек в возрасте от 14 до 29 лет. На оккупированной территории юноши и девушки боролись с нацистскими захватчиками. В январе 1943 года начались аресты участников организации. Их подвиг лег в основу одноименного романа Александра Фадеева.

Обращаясь к участникам церемонии, Ольга Воронова напомнила о мужестве молодежи, поднявшейся на защиту Отечества в годы Великой Отечественной войны. Она отметила, что сегодня молодогвардейцы сохраняют память о героях Краснодона и продолжают традиции служения Родине — помогают участникам специальной военной операции и участвуют в общественной жизни республики.

По ее словам, в республике растет молодежь, которая любит свою Родину, Казань и Татарстан, гордится успехами и хочет сделать больше. Воронова поблагодарила «Молодую Гвардию», Казанское и республиканское отделения за совместное воспитание молодежи, которая нужна государству.

По словам директора гимназии Эльмиры Тахавиевой, мемориал стал постоянным местом проведения школьных линеек и памятных мероприятий. Историю героев Краснодона ученики также изучают в школьном музее. Тахавиева отметила, что мемориальный комплекс уже стал центром воспитания, а сохранение памяти о молодогвардейцах — не разовое мероприятие.

Она рассказала, что пример молодогвардейцев находит продолжение в добрых делах школьников. Ребята изготавливают браслеты выживания, проводят благотворительные ярмарки, приобретают рации для военнослужащих, а на уроках труда и после занятий вместе с педагогами шьют белье для раненых, находящихся в госпиталях.

Руководитель Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Риф Хуснутдинов подчеркнул, что для современных активистов важно быть достойными имени своей организации. По его словам, поколение победителей в годы Великой Отечественной войны делало все, чтобы победить фашизм и нацизм, и сегодня активисты продолжают эту миссию, стараясь не подвести название своей организации.